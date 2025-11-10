Tras un seguimiento de varios días, efectivos policiales capturaron a un sujeto conocido como el “Paisa” que, mediante una página web, ofrecía los servicios sexuales de mujeres, entre ellas, menores de 15, 16 y 17 años de edad en la ciudad de Piura. Él es investigado por la Policía y el Ministerio Público.

El personal policial del Área de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Divincri, en coordinación con la Sección de Inteligencia del Depincri de Piura, fueron quienes efectuaron el operativo en esta ciudad.

Se trata de Genry Rolando Neyra Flores, de 44 años, conocido como el “Paisa”, que fue detenido la tarde del sábado 8 de noviembre, cuando se encontraba en un carwash, donde realizan el lavado de vehículos, en esta localidad.

Su captura fue efectuada debido a que cuenta con una carpeta de investigación del Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra la dignidad humana, trata de personas en modalidad de explotación sexual.

Asimismo, los agentes policiales pudieron rescatar a dos menores: una de 15 años del hospedaje Trébol de esta ciudad, cuando se encontraba en una habitación con un parroquiano.

A la vez, los efectivos rescataron a otra adolescente de 16 años de edad, cuando estaba con un hombre en el hospedaje Eros, cerca de la misma jurisdicción.

Esto sucedió cuando el “Paisa” estaba esperando por los alrededores de estos locales a que las menores culminen el servicio sexual pactado, para luego poderlas recoger en un vehículo que conducía.

Tras ello, la Policía también logró intervenir a los dos parroquianos de 33 y 39 años que son investigados por las autoridades, debido a que fueron encontrados con las menores en los mencionados hostales.

Durante la intervención, incautaron un vehículo que era empleado para dicho delito. Asimismo, siete equipos celulares y una billetera. Todo esto, fue puesto a disposición de la investigación.

En las diligencias preliminares de investigación, los agentes policiales pudieron también identificar a cuatro trabajadoras sexuales mayores de edad. Asimismo, dos menores más.

¿Cómo operaba el “Paisa”? Según la investigación del personal policial especializado, que le seguía los pasos por varias semanas, el “Paisa” ofrecía los servicios sexuales de las mujeres a través de la página web “Skokka”.

A la vez, el detenido se encargaba de agendar las citas sexuales e incluso las llevaba hasta el hospedaje, donde las mujeres se encontraban con sus clientes. Luego, recogía a sus víctimas en su vehículo con lunas polarizadas, que dificultaba la visibilidad.

También aprovechaba la vulnerabilidad de sus víctimas que las explotaba como trabajadoras sexuales. La Policía no descarta la existencia de más mujeres que eran víctimas del detenido, lo cual viene siendo investigado por las autoridades.

Asimismo, no contento con cometer la explotación sexual de sus víctimas, al momento de contactarse con los parroquianos, el “Paisa” solicitaba previa a la cita, la suma de diez soles para enviarles fotografías y videos de las mujeres desnudas.

Entre ellas estarían imágenes de las menores de edad que han sido identificadas y que eran víctimas de explotación sexual y que el detenido las proporcionaba a los clientes sin tener escrúpulos.

La investigación está a cargo de los efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

Por el momento, el detenido permanece en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) e investigan si habrían más implicados en esta presunta red que ha sido descubierta por la Policía Nacional del Perú de Piura.