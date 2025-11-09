Los diez paquetes de alcaloide de cocaína que fueron hallados en un contenedor en el distrito de Tambogrande, en Piura, iban a ser enviados camuflados en productos desde Paita hacia China o Europa. Así lo viene investigando la Policía que, además, busca identificar a más implicados en una organización internacional. Por el momento, un hombre ha sido detenido.

Efectivos del área antidrogas del Depincri PNP de Sullana, junto con la División Regional de Inteligencia de Piura, realizaron un operativo y detuvieron a un hombre de 35 años que conducía el vehículo pesado.

Asimismo, las autoridades incautaron un celular y una billetera con documentos personales que pertenecen al detenido, los cuales fueron puestos a disposición de la unidad policial especializada para las investigaciones respectivas.

Los paquetes conteniendo diez kilos de droga, iban dentro de una bolsa plástica y escondidos en la parte delantera del sistema de aire acondicionado del contenedor que pertenecería a una conocida empresa agroexportadora de frutas de esta jurisdicción.

La intervención ocurrió la tarde del viernes 7 de noviembre, los agentes policiales, por información de inteligencia, descubrieron los “ladrillos” de alcaloide de cocaína que llevaban el logotipo de “caballo rojo” en el contenedor que fue intervenido en el kilómetro 1077+179 de la carretera Tambogrande - Las Lomas, en el distrito de Tambogrande.

El caso se encuentra a cargo del representante de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la ciudad de Piura que, junto a la Policía, realizan las diligencias correspondientes.

Se conoció que la droga incautada iba a tener como destino final China o Europa. Además, indagan si habría más estupefacientes en otros lugares de esta jurisdicción para frustrar su envío.

A la vez, buscan identificar para capturar a demás integrantes de esta organización que se dedicaría a comercializar droga al exterior.