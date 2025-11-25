Joaquín Pinto Castillo se impuso el fin de semana en la categoría Senior durante la primera fecha del Campeonato RMC Rotax, desarrollada en el circuito del kartódromo de Cerro Juli, en el distrito de Hunter. El joven piloto arequipeño demostró un sólido desempeño en una jornada que congregó a los mejores exponentes del kartismo regional.

Con tan solo 16 años, Pinto Castillo compitió frente a corredores experimentados como Santiago Alarcón y Tiziano Antola, quienes también alcanzaron posiciones destacadas y subieron al podio durante la ceremonia de premiación realizada en horas de la noche.

La carrera deportiva de Joaquín continúa en ascenso. A su corta edad, ha competido en España frente a los mejores pilotos de Europa, además de participar en reiteradas competencias a nivel nacional. “Agradezco a mis padres Jaime y Lita por el apoyo constante”, expresó el joven kartista tras el triunfo.

Por su parte, Jaime Pinto confirmó que su hijo competirá en las series IAME y Rotax durante la temporada 2026, luego de un 2025 que calificó como “destacable” por los resultados obtenidos en diversos circuitos. La proyección del piloto apunta a consolidarse como una de las principales promesas del automovilismo peruano.

SE VIENE

El calendario de actividades para Joaquín continúa activo. El propio piloto anunció que participará el próximo 29 de noviembre en la tradicional competencia Las Seis Horas Peruanas, que se desarrollará en el Autódromo La Chutana, en el distrito de Chilca, al sur de Lima.

Las Seis Horas Peruanas es una carrera emblemática del automovilismo nacional que se celebra desde 1964. En este evento, los equipos buscan recorrer la mayor distancia posible en un lapso de seis horas, combinando estrategia, velocidad y resistencia.