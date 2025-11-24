El Club Molivoleibol ganó el primer Campeonato Intercalabas de Voleibol Femenino de Paucarpata, categoría Infantil (Sub-15) en una final que tuvo que remontar ante a Corporación Taybor.

El encuentro se disputó en el complejo deportivo 15 de Agosto, donde el primer set fue para Taybor con un marcador de 25 a 18. Para el segundo set, Taybor parecía despegarse nuevamente, al ir por delante 6 a 1, pero en la rápida reacción de Molivoleibol le permitió llevarse el segundo set por 25 a 22.

En el tercer y último set, las chicas de Molivoleibol sacaron a relucir sus mejores cartas y vencieron por 15 a 7, consagrándose como campeonas. En el partido por el tercer lugar, la Escuela Mister Parka venció por 2 a 0 al C.F. Taybor.

El cuadro campeón está integrado por: Daleska Ruiz Toro, Yulia Chuctaya Pillaca, Valery Calsina Mamani, Gianella Cruz Coaquira, Janice Gutiérrez Meza, Yeira Pinto Medina, Adstrid Viza Tapia, Adriana Mollon León, Renata Espinoza Mostajo, Camila Vásquez Smith, Luana Pilares Venero, Sahori Mamani Oblitas, Gianella Huertas Sulcca y Andrea Escobedo Dueñas, dirigidas por Jorge Maldonado.

Se disputó punto a punto el segundo set.