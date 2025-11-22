La I.E. María Auxiliadora demostró entrega y pundonor en la final del campeonato de confraternidad deportiva de voleibol, luego de consagrarse como campeón en la categoría Sub-8.El sexteto se impuso por 2-0 a la I.E. Escuela Ecológica Urbana, en los parciales de 25-23, y 25-19. Las pequeñas gigantes del vóley no dudaron en aplicar su mejor remate en los últimos segundos de cada set.

A primera hora, la I.E. Nuestra Señora de Lourdes ganó por 2-0 a la selección de Nuestra Señora de las Gracias, en los parciales 25-19 y 25-17.

FESTEJO

Terminados los dos encuentros, la coordinadora académica Brasilia Lizarraga (representación de la directora del colegio) en coordinación con Orlando Fuentes e Iván Zúñiga de Educación Física, procedieron con la entrega de reconocimientos a cada uno de los colegios. Además, se hizo la entrega de medallas a cada voleibolista.

Es así que, las pequeñas de María Auxiliadora lograron el campeonato de la Sub-8, cuando parecía que no alcanzarían. Señora de Lourdes consiguió el título de subcampeón, Escuela Ecológica Urbana quedó en tercer lugar y Nuestra Señora de las Gracias en cuarto.

I.E. Nuestra Señora de Lourdes es subcampeón. Foto: GEC.

Escuela Ecológica Urbana quedó en tercer lugar en vóley Sub-8. Foto: GEC.

Nuestra Señora de las Gracias, participante en vóley Sub-8. Foto: GEC.