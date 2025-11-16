Comenzó el turno de las pequeñas guerreras del voleibol en el campeonato de confraternidad educativa, evento organizado por el departamento de Educación Física de la I.E. María Auxiliadora. El turno de la categoría Sub-8 inició y deslumbró en el público arequipeño, especialmente en los padres de familia.

MENORES BRILLAN EN VÓLEY

En el primer partido de la primera fecha, el colegio Nuestra Señora de Lourdes venció por 2 sets a 0 al sexteto de María Auxiliadora, en los parciales 27-25, 25-21. El partido se tornó reñido en cada segundo, pero Lourdes tomó el mando para lograr la victoria.

Para el segundo encuentro, Escuela Ecológica Urbana se impuso por 2 sets a 0 ante Nuestra Señora de las Gracias. A pesar de los esfuerzos y las estrategias, las pequeñas de Ecológica Urbana dieron el último remate para conseguir el triunfo.

El encuentro terminó en los parciales 25-18, 25-11, resultados que van posicionando a Ecológica en los primeros lugares. Así como en la Sub-12, esperan lograr el ansiado trofeo para el plantel educativo.

Equipo de María Auxiliadora, de Arequipa. Foto: GEC.

Selección del colegio Señora de las Gracias, en vóley Arequipa. Foto: GEC.

Los compromisos se desarrollaron en las instalaciones deportivas de María Auxiliadora, en el que participan 4 centros educativos y con todas las ganas de las pequeñas voleibolistas esperan conseguir los primeros puestos. Son tres fechas, de todos contra todos. Se contó con el apoyo de la directora del plantel Hna. Sor Bersabeth Chávez Mancilla, y de los profesores Orlando Fuentes e Iván Zúñiga.

Las jóvenes demostraron entrega y entusiasmo en cada punto, consolidando un evento que refuerza la unión y la confraternidad entre los colegios.

La siguiente fecha será el martes 18 de noviembre. Escuela Ecológica vs. Señora de Lourdes, y María Auxiliadora contra Señora de las Gracias.