El Club Deportivo Izarra derrotó 2-0 al Club Sport Tigresas y se coronó campeón en el Campeonato de Vóley Damas U-15, que organizó la Liga Vóley Mixto del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Los encuentros de semifinal y final se jugaron ayer en el complejo deportivo La Breña.

Izarra pasó apuros sobre el final de los dos sets para doblegar al sexteto de Sport Tigresas. El encuentro terminó con los siguientes parciales: 25-22 y 25-21.

Sport Tigresas terminó en segundo lugar. Foto: GEC.

Mientras, Santa Úsula ocupó el tercer lugar al vencer 2-0 a Tigresas Bustamante, con los juegos 25-17 y 25-19.

Al final de la jornada, los dirigentes de la liga y el comité organizador premiaron con medallas a los equipos que ocuparon los tres primeros lugares.

El campeonato se jugó con nueve clubes: Izarra, Sport Tigresas, Santa Úrsula, Tigresas Bustamante, Camaná Team, F. Sayani, Academia Basadre, C. Enmanuel y Club Bustamante.

Bustamante es de las primeras ligas de vóley de Arequipa en terminar el campeonato de la categoría federativa U-15. El Interdistrital de Vóley U-15 debe realizarse en los primeros días de diciembre, de acuerdo al calendario federativo.

CAMPEONAS

El plantel del equipo campeón (Izarra) estuvo conformado por: Andrea Arroyo Morán, Mayra Ayta Arias, Luciee Chávez Montaño, Yohanna Rivera Gómez, Luana Zea Portugal, Peyton Quispe Murguía, Laleska Escalante Guzmán, Renata Díaz Aro y Rafaela Zegarra Urquizo.El comando técnico está integrado por Paolo Cristhian Izarra y Luis Miguel Mamani.