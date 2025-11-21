Los deportistas arequipeños que sobresalieron: Mathias Cotrina Yañez, Liah Aragón Gómez, Joaquin Arias Victorio y Piero Gutierrez Bedregal

La selección de Natación de Arequipa, en la categoría Infantil, representó al Perú en el XVI Torneo de Natación de la “Niñez Trasandina” y obtuvo el primer lugar con un acumulado de 32 medallas de oro.

El niño Joaquín Barrionuevo Zorrilla, fue nombrado el mejor nadador de la categoría Infantil A varones del torneo, al haber obtenido el primer lugar en las pruebas de 50 metros en estilo libre, pecho, mariposa y espalda; así como en las pruebas por relevo.

Los 20 integrantes entre niños y niñas que forman parte de la selección de natación de Arequipa, llegaron hasta la ciudad lacustre de Puno representando una vez más al Perú en las categorías Infantil A (nacidos en el 2014 y 2015) y B (2012 y 2013); enfrentando a rivales de Bolivia, Chile y Argentina.

La piscina municipal de Puno fue el escenario donde los pequeños seleccionados arequipeños obtuvieron además importantes logros con 23 medallas de plata y 7 de bronce, tras una ardua preparación y de la mano de los entrenadores Luis Begazo y Paul Condori Bedregal.

Asimismo, acumularon 510 puntos al obtener el primer lugar, seguidos de Sucre (Bolivia) con 395 puntos y en el tercer lugar se posicionó Jujuy (Argentina) con 289 puntos.

DESTACADOS

Primer lugar en 200 metros combinado relevo: Michelle Blacutt, Rafaela Delgado, Kathalyna Zevallos, Daniela Olivera, Iker Carpio, Joaquín Barrionuevo, Thiago Davies y Rafael Vargas.

Primer lugar en 200 metros estilo libre relevo: Michelle Blacutt, Daniela Olivera, Khatalyna Zevallos y Rafaela Delgado.