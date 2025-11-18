El corredor arequipeño José Manuel Quispe, integrante del CIVA Endurance Club, ha tenido una destacada participación en los seis circuitos del mundial Merrell Skyrunner World Series 2025, donde terminó en la posición siete del ranking general, de 428 corredores de montaña de todas partes del mundo.

Su carrera comenzó en el 2017 cuando terminó séptimo en la Maratón de la Virgen de la Candelaria. Nelson Maldonado observó su talento y fue su primer entrenador. Las victorias comenzaron a llegar en el 2018, en la Maratón de Valdivia en Chile (45 km) y en Huaraz (30 km).

La pandemia de la COVID-19 lo alejó de los entrenamientos y volvió con fuerza en el 2023, esta vez el entrenador Andrés Olivera. “Me inscribió al circuito de Merrell Skyrunner, en el 2024 terminé octavo y este año remonté al sétimo lugar”, señaló.

Se dejó intimidar por los corredores de montaña de Europa. “Eran unos monstruos que corrían las bajadas sin miedo, ahora me codeo con ellos. Estoy acostumbrado a correr con los europeos”, dijo.

El apoyo llega por medio de la empresa privada, que le costean los pasajes en avión y la indumentaria deportiva. El Estado es ausente en el deporte.

“Soy de provincia de La Unión, Cotahuasi, en el anexo de Ayahuasi. En mi pueblo soy agricultor, cultivo maíz, papa, haba, vivo a 3 mil 500 msnm”, apuntó.