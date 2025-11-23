Representado a la provincia de Caravelí, la categoría Sub-10 del Atlético Torino Junior se metió entre los mejores equipos de la región Arequipa en el torneo de menores “Creciendo con el Fútbol”, tras vencer por 6 a 2 al Real Atlético de Arequipa por la II Fase de la etapa departamental.

En un viaje de aproximadamente 6 horas, el cuadro de Caravelí llegó hasta la ciudad de Arequipa, antes de que el derrumbe en la carretera Panamericana Sur impidiera el paso de los vehículos.

Víctor Luis Manchego, entrenador del equipo, detalló lo complicado que es que una delegación viaje desde Caravelí hasta la ciudad de Arequipa, debido a que no solo implica el gasto de viáticos de los niños, sino también los padres de familia que deben viajar junto a sus hijos.

“Venir desde allá no solo es venir, tomar viático y llegar. Lamentablemente, muchos papás, como son niños, siempre tienen que ser compañía de papás, tienen que viajar y algunos trabajan los viernes”, sostuvo tras la victoria y clasificación de su equipo a la siguiente fase.

Desde el 2022 el cuadro azul y amarillo tiene participación activa en el torneo de menores, pero, a diferencia de otras ediciones, en la presente edición han conseguido llegar hasta instancias decisivas. “Lo que falta a nosotros es que allá no tenemos una buena competencia, competitivo, no hay academias allá, entonces eso no nos ayuda a mejorar”, recalca sobre la situación deportiva en Caravelí.

Manchego señala que a veces es necesario que el equipo haga viajes para enfrentar a otros equipos y prepararse de la mejor manera para afrontar este tipo de torneos.

RESULTADOS

En el campo de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa, en Characato, no se pudo jugar el partido entre Academia Roispana de Chala y La Negrita FC por la Sub-12, debido al derrumbe que impidió el paso.

En la Sub-05, Cantolao Bustamante superó por 3 a 0 al Atlético Madrid de Yura, Cantolao Yanahuara venció 3 a 1 a EGB Mariano Melgar. En la Sub-06 EGB Mariano Melgar ganó 2 a 1 al FBC Arequipa y los Elegantes de Cerro Verde vencieron por 3 a 2 al Sporting Company.