Se jugó ayer en la losa deportiva de Palacio del Deporte la primera fecha del Campeonato de Vóley Damas U-13, que organiza la Liga de Vóley Mixto de José Luis Bustamante y Rivero.

En el primer encuentro, el Club Izarra se impuso 2-0 a Emanuel con los siguientes parciales: 25-5 y 25-10. Mientras, el Club Bustamante Tigresas superó 2-1 a Camaná Team con los siguientes juegos: 25-15, 20-25 y 15-13.

CATEGORÍA U-15

No obstante, se jugó la primera y segunda fecha del Torneo Clausura de la categoría U-15, que dejó como resultado la victoria de Emmanuel 2-0 sobre Academia Basadre (25-10 y 25 -12).

Mientras, la jornada dominical se completó con el Club Izarra que venció 2-0 a Santa Úrsula (25-18 y 25-12), en su turno Sport Tigresas ganó 2-1 a Camaná Team (25-18, 17-15 y 18-25), por el mismo proceso pasó el Club Bustamante que superó 2-1 a Camaná Team (25-15, 17-15 y 18-25) y Santa Úrsula que ganó 2-0 a Bustamante Tigresas (25-15 y 25-19).

Como se recuerda, el Izarra ganó el Torneo Apertura y de quedar primero en el Clausura se consagrará campeón de la categoría en el 2025.