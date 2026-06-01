Un joven de 21 años murió acribillado por sicarios en la urbanización Santa Isabel, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió durante la noche del último fin de semana y es investigado por la Policía Nacional para determinar las circunstancias en las que se produjo.

La víctima fue identificada como Adriano Javier Parra Huamaní . De acuerdo con la información preliminar, recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo, lesiones que le causaron la muerte.

Sicarios asesinan a un hombre a pocos metros de su domicilio en San Juan de Lurigancho. Fotos: César.grados@photo.gec

Según los testimonios recogidos por los investigadores, el crimen se registró alrededor de las 8:20 p. m. El joven transitaba por una cuadra del jirón Jorge Basadre cuando fue sorprendido por sus dos atacantes, que lo habían seguido previamente. Finalmente, los sicarios lograron alcanzarlo en la intersección con la cuadra 24 del jirón Urbano, donde abrieron fuego en su contra.

Tras efectuar los disparos, los responsables abandonaron la escena. De acuerdo con la información obtenida por la Policía, utilizaron dos motocicletas que permanecían cerca del lugar para facilitar su huida.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, el ataque generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores. Una vecina de la zona fue testigo del crimen y pidió mayor intervención de las autoridades para evitar situaciones similares.

Fotos: César.grados@photo.gec

Investigación apunta a posible ajuste de cuentas

Las diligencias están a cargo de la Policía Nacional, que trabaja en la identificación de los responsables. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque las investigaciones continúan en curso.

Según información policial, Parra Huamaní registraba denuncias por extorsión. Asimismo, había sido detenido durante el año 2024 por presuntos delitos de hurto y robo agravado.

Los agentes también revisan las cámaras de seguridad instaladas en establecimientos cercanos al lugar del crimen. El material recopilado permitirá establecer la ruta de escape de los atacantes y determinar si hubo otras personas involucradas en el caso.

Fotos: César.grados@photo.gec