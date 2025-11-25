El Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó su pesar por los inconvenientes que enfrentaron las delegaciones, jueces y deportistas al llegar a Lima para los Juegos Bolivarianos 2025.

Mediante un comunicado, la entidad deportiva se disculpó con los países participantes afectados y les aseguró que podrán participar en los Juegos Bolivarianos.

Asimismo, señaló que la Contraloría General de la República comenzará las investigaciones para identificar las responsabilidades vinculadas a los problemas en la planificación, organización y desarrollo de dicho evento deportivo.

Además, el IPD agradeció la medida económica del gobierno, destinada a garantizar la “correcta ejecución de los Juegos Bolivarianos”.

También resaltó la colaboración de la Presidencia de la República, la ATU y las Federaciones Deportivas, para que los Juegos se lleven a cabo de “manera correcta y en beneficio de todos los deportistas participantes”.