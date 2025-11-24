La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, saludó el proyecto del presidente José Jerí para solicitar facultades legislativas en materia de seguridad, pero cuestionó que la gestión del Ejecutivo en el tema de la seguridad esté entrando “un poco al show”.

En entrevista con “Punto Final”, la congresista sostuvo que se requieren respuestas reales con presupuesto, logística y un marco normativo que fortalezca el trabajo policial.

Paredes advirtió que, de aprobarse la delegación, no debe haber abuso en el uso de las facultades y recordó que estas medidas no resolverán por completo la crisis de seguridad, aunque sí permitirían acelerar decisiones que el Congreso usualmente demora.

Señaló que el objetivo es generar respuestas rápidas que refuercen la confianza ciudadana.

Respecto a la propuesta del Gobierno para sancionar la filtración de información reservada en investigaciones y operativos, indicó que es un tema que debe evaluarse con cautela porque puede generar ruido. Defendió la libertad de expresión, pero pidió responsabilidad en las investigaciones periodísticas.

Finalmente, sobre la situación de Betssy Chávez, afirmó que el Parlamento será respetuoso de lo que determine la Cancillería .