El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) se pronunció sobre la posibilidad de que se ingrese a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, señalando que, aunque es un asunto “complejo”, el Perú “debe hacerse respetar”.

El parlamentario comentó al ser consultado sobre las declaraciones del presidente José Jerí, quien en entrevista con El Comercio señaló que no descarta ingresar a la sede diplomática en Perú para capturar a Chávez Chino, quien se encuentra asilada en dicho lugar mientras espera el salvoconducto.

“Es un tema complejo en realidad, pero como peruano creo que el Perú debe hacerse respetar. Si el presidente Jerí ha dicho que esto va a evaluarse, espero que se tome la mejor decisión porque hay que tomar en cuenta que no hay una especie de sanción internacional si es que un país decida a quien está pedido por la justicia”, expresó a Canal N.

Muñante señaló que México fue el primer país en incumplir la Convención de Caracas sobre asilo político, pese a que su artículo 3 establece claramente que este beneficio no puede otorgarse a personas procesadas por delitos comunes.

“Cómo es que ahora pretendemos que el Perú sí cumpla al pie de la letra todas las declaraciones y convenciones sobre asilo político si es que México fue el primero que incumplió al darle el asilo político a Betssy Chávez”, resaltó.

El legislador, tras señalar que no existen relaciones diplomáticas con México, expresó su sorpresa ante lo que calificó como el “silencio cómplice” de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto al asunto.

“No hay ningún alto funcionario que haya protestado o exhortado a los países a conducirse por los mecanismos legales. Eso es lamentable y saludo la decisión del Gobierno de presentar un proyecto de adenda o modificación”, finalizó.