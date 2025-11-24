El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, fue captado por el programa “Punto Final” saliendo de la vivienda de su hermano, Óscar Acuña, en Trujillo, horas después de que el inmueble fuera allanado por la Fiscalía y la Policía en el marco del caso Qali Warma.

Óscar Acuña, exjefe político de APP, tiene una orden de detención preliminar, pero no fue hallado durante el operativo y actualmente permanece no habido.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Óscar Acuña presuntamente habría recibido un depósito de 77 mil soles de la empresa Frigoinca, proveedora de Qali Warma, con el presunto fin de facilitar su acercamiento a funcionarios de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad para influir en la fiscalización de una planta cuyos productos ocasionaron intoxicaciones en escolares.

Si bien el investigado Óscar Acuña reconoció la transferencia -al ser consultado por el dominical- afirmó que se trató de un préstamo personal ya devuelto,

El operativo “Los fríos del hambre”, ejecutado el 19 de noviembre, incluyó 16 allanamientos y dejó tres detenidos, entre ellos el exgerente regional de Salud, Aníbal Morillo.

La Fiscalía investiga si Óscar Acuña fue alertado antes del operativo y ha ordenado intensificar su búsqueda. El hermano del líder de APP es investigado por presunto tráfico de influencias.

Al respecto, APP emitió un comunicado en el que señala que César Acuña visitó a su cuñada y sobrina tras el allanamiento; y que no guarda relación con la situación judicial de su hermano.

