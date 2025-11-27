Mientras las obras de las avenidas Martínez, Abelardo Quiñones, calle Beaterio y las vías de la urbanización Victoria continúan en ejecución, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, anunció el inicio de la obra en la avenida Juan de la Torre para la quincena de diciembre.

Este proyecto de mejoramiento de calzada y señalización tendrá como plazo 45 días calendarios, según refirió la autoridad edil, siendo una nueva obra vial que se ejecutará durante la temporada de lluvias en la ciudad.

Rivera justificó este inicio indicando que los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo culminarán sus labores académicas en estas fechas. En otro punto indico que esta zona no es vinculante a una zona de comercio, por lo que no deberían existir perjuicios a este rubro.

Cabe señalar que las bases integradas del proceso de selección establecen como plazo de ejecución 60 días calendarios.

Respecto a los detalles de la obra, esta consta de la renovación de 11,230.40 metros cuadrados de calzada y 1,261 metros de señalización horizontal.

El Consorcio Arequipa integrado por Janelly Mayora Rengifo Contratistas Generales y Asociados y Cesar Guillermo Zúñiga Iriarte están a cargo de su ejecución por un valor de 2,35 millones de soles, cuya buena pro se otorgó el 21 de noviembre y se está a la espera de la suscripción del contrato.

HABILITACIÓN

Respecto a la avenida Andrés Martínez, el alcalde de Arequipa señaló que el 10 de diciembre se habilitará el pase por la vía, quedando pendiente la culminación de las veredas.