En el Congreso, el martes 25 de noviembre, empezó la sesión para la aprobación de la Ley de Presupuesto Fiscal Año 2026; para Arequipa, el Ejecutivo destinará cerca de 332,9 millones de soles en proyectos de inversión a través de sus diversas unidades ejecutoras.

De no darse modificación alguna de última hora, de ese presupuesto, la Universidad Nacional de San Agustín recibirá aproximadamente 29,5 millones de soles para una cartera de 30 proyectos de inversión, 6 están como obras culminadas, pero con equipamiento pendiente, 3 están en etapa de elaboración de expediente técnico, 11 están en etapa de elaboración del expediente técnico y el resto en ejecución o actos previos.

Cabe precisar que, dentro de la lista de más de 80 proyectos, desde el Ejecutivo nacional, no figura presupuesto alguno para la culminación del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional ubicado en Yanahuara.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego cuenta con 9 proyectos con presupuesto asignado para el próximo año, entre ellos la represa de Yanapujio, hoy renombrada como Arapapacota, con 1 millón de soles.

El proyecto del Ejecutivo con más presupuesto asignado para la región es el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento de Chala, en Caravelí, con 50,6 millones de soles para el próximo año.

REGIÓN

Para el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el presupuesto general asignado en la Ley de Presupuesto 2026 es de 2 mil 868 mil 186 millones de soles, de los cuales, 2 mil 227 son gastos corrientes.

Para los gobiernos locales, el total distribuido entre los 109 municipios (8 provinciales y 101 distritales) será de mil 934 millones de soles, siendo la provincia de Arequipa (comuna provincial y 28 distritos) la que reciba mil 427 millones de soles.