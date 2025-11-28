Una madre denunció que su hija de dos años habría sido agredida dentro del jardín infantil Chiquitoons, en Paucarpata, luego de encontrarle marcas en el cuerpo. Al pedir explicaciones en el colegio, la directora primero negó cualquier hecho y atribuyó lo ocurrido a un “golpe con una silla”. Sin embargo, tras revisar las cámaras admitió que sí hubo una agresión por parte de la docente.

Tras ellos, los padres de los demás menores, que son más de 15, acudieron al plantel para hacer un plantón y exigir sanciones severas contra la docente. Indicaron que desde la dirección del plantel no activaron de inmediato los protocolos que exige la ley en casos de violencia contra menores.

Señalan que la directora no acudió a la comisaría de Campo Marte junto a la madre, ni entregó las grabaciones que servirían como sustento de la denuncia. Incluso, afirman que la directora indicó que solo mostrará los videos si la autoridad judicial lo exige.

La madre afectada ya acudió a la Policía y al médico legista. Asimismo, informaron que la supuesta agresora ya fue despedida, pero los padres quieren una sanción severa, ya que la menor agredida presenta moretones.