Los padres de familia del colegio Carlos Manchego Rendón, en el distrito de Socabaya, se quejaron que un estudiante extranjero de tercero de secundaria habría realizado tocamientos indebidos a dos alumnas dentro de la institución. Mediante un plantón realizado hoy, exigieron su expulsión inmediata y medidas de protección para las estudiantes afectadas.

Según los padres, el hecho fue reportado hace varias semanas, pero la dirección del plantel no habría tomado acciones oportunas. Señalan que el menor ya tendría antecedentes por conductas similares en su anterior colegio, donde habría sido retirado por los mismos hechos.

Los padres pidieron que se investigue cómo el estudiante fue admitido en la institución pese a los antecedentes que tenía. Cuestionan qué evaluación realizó la dirección y por qué no se verificó la información antes de aceptarlo.

Los padres también piden la renuncia de la directora, Eva López, a quien acusan de no activar los protocolos correspondientes para proteger a las alumnas. Afirman que no les brindó información clara sobre el caso ni garantizó medidas de resguardo.

Asimismo, denuncian que en varias ocasiones intentaron dialogar con la directora, pero no habrían sido recibidos. Sostienen que incluso se les cerró la puerta de ingreso cuando fueron a reclamar.

Los padres piden la intervención inmediata de la UGEL Sur y de las autoridades competentes porque temen por la seguridad de sus hijos.

ACCIONES

Especialistas de la UGEL Sur y de la Gerencia Regional de Educación acudieron al colegio Carlos Manchego Rendón, para atender el pedido de padres. Las autoridades evalúan el caso para garantizar un proceso transparente y proteger a los estudiantes.