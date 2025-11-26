Los padres de familia del colegio Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el distrito de Yura, protestaron esta mañana en la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Norte. Los padres denunciaron una grave situación, pues a menos de un mes de finalizar el año escolar, solo cuentan con tres docentes para todo el nivel secundario.

El plantel alberga aproximadamente 500 alumnos, quienes se ven afectados por la escasez de maestros. Los docentes disponibles, especializados en ciencias, matemáticas y comunicación, deben dividir sus funciones para abarcar todas las materias, lo que dificulta la calidad de la educación. A esta problemática se suma la falta de profesores de inglés y auxiliares en el nivel primario.

Madres de los estudiantes se quejaron frente a la Ugela Arequipa Norte. Foto: Nelly Hancco/GEC.

Ante esa necesidad los padres se han visto en la obligación de contratar al menos dos docentes y para ello aportan 70 soles anuales por cada estudiante, con el fin de pagar 1,500 soles a dos docentes al mes. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para garantizar una educación adecuada en las áreas de inglés, física y cómputo.

Una de las madres expresó su preocupación por la preparación de los estudiantes, especialmente considerando que este año se gradua la primera promoción del colegio y “no están debidamente preparados para enfrentar estudios superiores”, lamentó.

Los padres solicitaron a los funcionarios de la UGEL Arequipa Norte para que se garantice la asignación de más docentes para el año 2026, con el objetivo de evitar la carencia que sufrieron este año y asegurar una educación de calidad para sus hijos.

Según los padres, a inicios de este año se solicitó la designación de maestros, sin embargo, solo se tuvo compromisos.