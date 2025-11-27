El colegio inicial Godofredo Díaz Manrique, ubicado en el distrito de Yanahuara, atraviesa una crisis que expone a diario a 45 niños, de3 a 5 años de edad, a riesgos sanitarios y estructurales. Los menores tienen que soportar el ingreso de roedores a sus aulas prefabricadas, además de los olores de pesticidas e insecticidas, ya que están al costado de una chacra.

DENUNCIA

Los padres de familia hicieron un plantón para exigir la construcción del centro educativo y que esperan hace más de 10 años.

Recordaron que por las lluvias a inicios del 2025, la infraestructura fue declarada inhabitable y para que los menores tengan donde estudiar fueron reubicados en tres módulos prefabricados instalados en Pampa de Camarones, un terreno colindante con chacras.

Los pequeños empezaron el año escolar dos meses después y tuvieron que soportar que no hubiera agua ni servicios higiénicos. Después de los reclamos el municipio logró solucionar ello. Sin embargo, la situación continúa siendo crítica, ya que su cerco es de plástico e improvisado lo que provoca el ingreso de ratas y personas de mal vivir.

PELIGRO

La directora de la institución, Silvia Gonzáles Mena, alertó que la situación se volvió insostenible y desde febrero el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no emite ninguna respuesta al expediente técnico enviado por la municipalidad de Yanahuara para la reconstrucción del colegio.

“Estamos en un ambiente de contingencia en la parte posterior de un complejo deportivo, hay eventos, jóvenes que vienen a jugar, y a un lado pasa una acequia con chacras donde es común ver roedores cruzando por el patio. Hay riesgo sanitario para nuestros niños que tienen el derecho de estudiar en un ambiente de calidad”, reclamó la directora.

La situación es más delicada para los niños de tres años, quienes no cuentan con un piso adecuado. Los padres temen que, durante las vacaciones, el local provisional quede vacío y la plaga empeore al no haber vigilancia. Además advierten que la temporada de lluvia afectará las aulas prefabricadas.

Pese a esta emergencia educativa, actualmente no existe ni un proyecto en ejecución ni un pronunciamiento formal del GRA sobre la reconstrucción del jardín. El gerente general Berly Gonzales, solo atinó a decir que no tenían conocimiento de la situación de la institución y pidió al gerente municipal que acuda a su oficina con los documentos para determinar las acciones.