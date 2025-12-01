En la región Lambayeque, una de las investigaciones que enfrenta el alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, y sus funcionarios de confianza, se encuentra avanzada en la Fiscalía Anticorrupción.

Diligencias en la Fiscalía

Se trata del caso “camioncito”, donde se investiga al burgomaestre y los funcionarios de la comuna por el presunto delito de colusión agravada.

La fiscal a cargo del caso, Kenny Suarez Torres, programó para este 01 de diciembre la declaración testimonial del administrador del camal municipal, José María Guimarey Quevedo.

Según la denuncia formulada por el ciudadano Ricardo Céspedes, el alcalde y sus funcionarios habrían simulado la necesidad de contratar un camión para el traslado de las carnes del camal municipal al mercado de la ciudad.

A pesar de que la distancia entre el camal y el mercado es apenas de 800 metros aproximadamente y no es de frecuencia diaria dicho traslado, procedieron a contratar un camión furgón de propiedad de la Constructora e Inmobiliaria Zaeta SAC.

Lo sospechoso del caso es que el dueño de dicha empresa resultó ser Nestor Manayay Asenjo, quien al mismo tiempo se desempeñaba como asesor del alcalde Polanski Carmona.

“Para realizar esta contratación previamente Manayay Asenjo cambió su condición de gerente y asumió dicho cargo Noris Goycochea Tamay, con lo cual simularon un propietario distinto y procedieron a la contratación de dicho vehículo, que no era un camión frigorífico como se estipuló en los términos de referencia y el requerimiento del área usuaria”, consta en la carpeta fiscal.

Por tal motivo, el administrador del camal será interrogado respecto al “período que prestó servicios el camión”. Como se recuerda, este trabajador, considerado principal testigo en el caso, sufrió dos atentados en Ferreñafe.

Del mismo modo, Elvis Alabán Díaz, representante legal de la empresa Alzisa Ingenieros & Arquitectos SAC, ha sido citado para que declare cómo se efectuó la invitación para cotizar el servicio de alquiler de un camión.