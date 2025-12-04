La Policía Nacional de Perú detuvo a miembros de bandas criminales en diversos operativos en la capital de Lambayeque.

Detenidos por grave hecho

Uno de los casos más destacados ocurrió el último viernes a las 11:40 p.m., cuando agentes del área Contra la Libertad y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (Divincri) capturaron a José Antonio Carrascal Peña (28) y Wilber Andrés Camejo Rodríguez (18), de nacionalidad venezolana, presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Las Américas”, vinculados con un secuestro.

De acuerdo con el acta policial, la intervención se dio tras la denuncia de Jorge Sánchez Bamberger (41), quien informó que su hijo, Jorge Sánchez López (18), fue interceptado por cuatro delincuentes mientras caminaba por la avenida Prolongación Bolognesi en Chiclayo. Los secuestradores lo tomaron por la fuerza, lo subieron a una camioneta y huyeron del lugar.

Gracias a la rápida geolocalización del teléfono celular de la víctima, los agentes lograron dar con su ubicación y rescatarlo sano y salvo. Durante el operativo, fueron arrestados dos de los secuestradores, quienes fueron trasladados a la Divincri para continuar con las investigaciones.

Pareja intervenida

Además, en otro operativo realizado por agentes de la Comisaría del Norte, se capturó a Diego Fabián Herrera Rodrigo (18), alias “El Memo”, y a Ivonne Selene Juárez Perleche (19), alias “La Frozen”, presuntos miembros de la banda “Los Hampones del Norte”. A ellos se les incautaron una pistola y un revólver, listos para ser utilizados en un asalto. Fueron detenidos mientras merodeaban cerca de la discoteca “Trica”, en la carretera a Pimentel, buscando a sus próximas víctimas.