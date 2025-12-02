En diferentes operativos en Chiclayo, la Policía desarticuló a las bandas criminales “La Hermandad del Crimen” y “Los Grones del Sur”, dedicadas a la micro-comercialización de drogas y delitos contra el patrimonio.

Hermandad delincuencial

Tras labores de seguimiento, agentes de la comisaría de José Leonardo Ortiz detuvieron a cuatro individuos en un inmueble ubicado en el pueblo joven Nuevo San Lorenzo.

Al realizar el registro domiciliario, hallaron tres armas de fuego, 222 “pacos” de marihuana y una bolsa con 215 gramos de la misma droga. Por tal motivo, fueron trasladados a la comisaría, siendo identificados como Martín Yeng Samillán (27), Carolina Ortega Fuentes (56) y los hermanos J.M.U. (15) y P.M.U. (16).

Banda en urbanización Patazca

Asimismo, agentes de la Comisaría del Norte intervinieron a tres menores que merodeaban de manera sospechosa dentro del parque Cosomito, en la urbanización Patazca.

Al realizar el registro personal, les encontraron una bolsa con 100 gramos de marihuana, droga que estaría destinada a la micro-comercialización en la zona. Uno de los intervenidos reveló poseer en su domicilio dos plantaciones de marihuana, las cuales fueron incautadas junto a una munición calibre “Águila 38 SPL”. Fueron identificados como A.G.S.V (15), E.J.V.R (17) y A.L.S.LL (16).

Por su parte, efectivos policiales de la comisaría de Campodónico detuvieron a Brayan Purihuamán Fernández (20), quien tenía en su poder 275 “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC).

Agentes de la comisaría La Nueva Despensa de JLO arrestaron a Giancarlos Torres Flores (34), en posesión de 74 envoltorios de PBC.

Finalmente, agentes de la comisaría de Atusparia capturaron a Víctor Gerardo Chanamé Ayala (44) con 300 “ketes” de PBC y cinco bolsitas conteniendo marihuana.