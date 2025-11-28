El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que Huancavelica y Junín figuran entre las regiones que enfrentarán un incremento significativo de la temperatura diurna entre el 28 y 30 de noviembre, según el aviso meteorológico N.° 425 del SENAMHI.

De acuerdo al pronóstico, se esperan valores máximos que podrían superar los 29 °C en la sierra centro, además de ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y un incremento notable de la radiación ultravioleta debido a la escasa nubosidad.

Ante esta situación, el INDECI exhortó a la población a usar protector solar, sombreros y gafas con filtro UV; beber abundantes líquidos; evitar la exposición directa al sol en horas de mayor intensidad; y asegurar que los alimentos perecibles, especialmente pescados y carnes, se mantengan en buen estado para prevenir intoxicaciones. También se recomienda ventilar adecuadamente los ambientes y evitar actividades físicas entre las 10 a. m. y 5 p. m.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo permanente de las regiones afectadas y coordina con las autoridades de Huancavelica, Junín y demás departamentos incluidos en la alerta para prevenir riesgos ante este evento climatológico.