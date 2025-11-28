Un joven identificado como Jhon Guerra Cóndor, de aproximadamente 32 años, falleció esta mañana mientras realizaba labores de descarga de planchas de vidrio en un almacén ubicado en la intersección de los jirones Angaraes y Moquegua, en Huancayo.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 a. m., cuando un bloque de varias toneladas de vidrio perdió estabilidad y cayó sobre el trabajador. Testigos señalaron que las planchas suelen descargarse por grupos, pero que en esta ocasión se habría intentado acelerar el proceso, lo que habría provocado el colapso de la carga.

Vecinos y compañeros del joven alertaron a los servicios de emergencia. Bomberos, Serenazgo y la Policía llegaron al lugar; sin embargo, la magnitud del incidente dificultó las labores iniciales. Minutos después, una maquinaria pesada permitió retirar la carga y ubicar al trabajador, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Familiares que llegaron al lugar responsabilizaron al propietario del almacén por presunta negligencia y falta de medidas de seguridad. El empresario Juan Carlos Góngora fue detenido preventivamente para las investigaciones correspondientes.

La Policía y el Ministerio Público asumieron el caso para determinar responsabilidades y las condiciones en las que se realizaban las labores de descarga.