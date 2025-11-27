La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca logró que Armando Garay Jacinto (41), conductor de taxi, reciba 13 años y 2 meses de prisión efectiva por cometer actos de connotación sexual contra una menor de 14 años durante un servicio de transporte.

El hecho ocurrió la noche del 1 de junio, cuando la adolescente retornaba desde el distrito de Mito hacia la provincia de Chupaca. Durante el trayecto, el conductor tuvo comportamientos inapropiados que vulneraron la integridad de la pasajera. La menor logró comunicarse con una amiga para pedir apoyo y posteriormente descendió del vehículo en una zona conocida como el puente colgante.

La víctima acudió de inmediato a la comisaría de Chupaca, donde se reportó lo sucedido. Tras las diligencias correspondientes, el investigado fue identificado y detenido, iniciándose el proceso penal.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Violencia de Huancayo emitió la sentencia luego de que el fiscal adjunto Frank Espejo Hinostroza presentara medios probatorios que acreditaron la responsabilidad del acusado, quien ya se encontraba bajo prisión preventiva desde junio.