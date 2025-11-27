



A plena luz del día, un taxista fue blanco de los ladrones que desmantelaron el taxi que alquilaba, con el que llevó a su esposa enferma al hospital. Fue a las 11:20 de la mañana que Miguel Ángel Lam (40) dejó su vehículo de placa ACV-272 estacionado en la puerta de urgencias del hospital EsSalud.

Luego de unos 25 minutos salió del nosocomio, mientras atendían a su esposa y se dio con la ingrata sorpresa de que la puerta estaba violentada y la ventana rota. Los ladrones se robaron la memoria valorizada en 2 mil 800 soles, autorradio, guantera, documentos y otros. Apenado, el taxista pidió a los malhechores que le devuelvan los accesorios.

CUIDADO

“El auto no es mío, lo alquilo y con este robo estoy endeudado. Por favor, este domingo haré una pollada para comprar los autopartes en prolongación Ricardo Palma 665 en el distrito de Chilca”, dijo preocupado el taxista, que anteriormente trabajó como sereno. El agraviado denunció el ilícito, pero los ladrones andan sueltos.

Otro robo, donde actuaron los ‘robacasas’ se registró cuando los dueños de un inmueble estaban ausentes.

Una cámara captó a los delincuentes cuando se llevaban cargando el televisor y una computadora, a las 13:00 horas del martes en las calles Ayacucho en El Tambo. Los maleantes entraron a la vivienda rompiendo la ventana, luego escaparon en una moto, cargando el televisor y la computadora. Los pillos de 30 a 40 años, se cubrían los rostros con lentes y gorras.