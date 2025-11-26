Un joven jugador de fulbito, identificado como Elvis Aguirre (26), fue auxiliado por serenos y policías luego de sufrir una descompensación durante un partido en un campo de grass sintético en el barrio Pishupyacum.

Según testigos, mientras jugaban, Aguirre recibió un golpe en el estómago con el codo de otro jugador, lo que provocó que cayera al piso y perdiera momentáneamente la respiración. Ante la emergencia, serenos de Chilca y personal del Patrullaje Integrado acudieron rápidamente, brindaron los primeros auxilios y trasladaron al joven, acompañado de su hermana, al centro de salud local para su atención.

El rápido accionar de los agentes permitió que el jugador recibiera asistencia inmediata, evitando complicaciones mayores.