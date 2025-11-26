Un adolescente de 14 años fue intervenido frente a la institución educativa Ricardo Palma Soriano, en el distrito de Perené (Chanchamayo), tras ser retenido por vecinos que alertaron a la Policía sobre presunta microcomercialización de drogas en la zona.

Efectivos de la Comisaría de Pichanaqui acudieron al lugar y, durante el registro personal, incautaron siete bolsas ziploc con presunta marihuana, dos bolsas con presunta PBC y una réplica de arma de fuego tipo pistola.

El menor fue trasladado a la dependencia policial y quedó retenido por infracción a la Ley contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El hecho ha generado preocupación entre la comunidad educativa por la presencia de actividades ilícitas en los alrededores del plantel.