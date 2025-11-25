Un hombre de 53 años fue auxiliado y trasladado de emergencia por personal de Serenazgo luego de ser hallado con una herida punzocortante en la espalda, la noche del martes en las inmediaciones del Mercado Modelo.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 p. m., cuando vecinos alertaron sobre una presunta agresión con arma blanca en la Av. Ferrocarril, a la altura del Jr. Cajamarca. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Marcial Pérez Castro, tendido en el suelo en posición de decúbito lateral derecho, con la ropa ensangrentada y una lesión cercana al pulmón izquierdo.

El ciudadano, que se encontraba en aparente estado etílico, indicó durante su traslado que habría sido interceptado por cinco sujetos que lo seguían con intención de robarle. Refirió que, al ocultar su celular entre las medias para evitar el hurto, los agresores lo atacaron y huyeron inmediatamente.

Los serenos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital Daniel Alcides Carrión para su atención médica. Posteriormente, se coordinó su conducción a la Comisaría Central para la formulación de la denuncia correspondiente.