



Los procesos judiciales que se realizan por delitos comunes y sean hallados el flagrancia, podrían concluir hasta en menos de 72 horas, con la nueva Unidad de Flagrancia, que se inició en la Corte Superior de Justicia de Junín que trabajará de manera articulara con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Defensa Pública.

Apertura

“Hoy estamos inaugurando la Unidad de Flagrancia de Huancayo – Junín, que alberga a los cuatro operadores de justicia y la respuesta en cuanto a delitos será más eficiente”, mencionó Edman Rodríguez, secretario técnico del Consejo Nacional de Justicia Especialista en Flagrancia Delictiva.

Trabajarán en conjunto la Policía Nacional del Perú con 12 agentes subalternos y 2 oficiales, que tendrán acceso a criminalística, laboratorios y otros; el Ministerio Público que estará a cargo de presentar cargos e investigaciones, el Poder Judicial y Defensa Pública que garantizará se lleve a cabo un adecuado proceso contra los imputados.

“La data estadística nos dice que el 91% de los delitos que se han tenido en flagrancia se ha concluido en menos de 72 horas. La capacidad de respuesta es significativa y permitirá descongestionar los procesos de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, acotó Rodríguez.

Doce los agentes

Por su parte, el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Huancayo, coronel PNP Grober Fernández, detalló que serán 12 los agentes de la Policía Nacional, quienes estarán a cargo de esta nueva unidad y trabajará las 24 horas del día.

“Esto permitirá que los procesos sean céleres, con el fin de no proyectarse como se estaba dando. Se tratarán delitos contra el patrimonio, como robos, hurto y otros. El plan piloto que se tiene es que sea rápido el proceso”, refirió el oficial de la PNP.

Esta nueva Unidad de Flagrancia está ubicado en la nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Junín, ubicado en el jirón Cusco, en Huancayo y permitirá tratar procesos que se registren en toda la región Junín, según detallaron las autoridades.

Los ambientes habilitados, están ubicados en la primera planta de este edificio judicial.