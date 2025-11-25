Personal de salud en Huancayo no tiene guantes para realizar el chequeo por virus de coxsackie

Orillarse muy cerca de la pendiente, para dar pase a otro vehículo en una vía estrecha, terminó en volcadura y con la vida de dos personas, entre ellas el conductor del auto de placa C6C-165, Francisco Placentino Paytanpoma Caysahuana (48), quien quedó atrapado entre los fierros y la pasajera Beatriz Camargo Apolinario (69).

Además, dos niños de solo 3 años y el otro de 7 meses, quedaron graves.

Este fatal accidente ocurrió el último domingo en el anexo de San Ignacio, centro poblado de Pucacocha, en el distrito de Andamarca, Concepción. El auto en mención habría sido empujado por la camioneta a la que daba pase.