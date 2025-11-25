Un joven de entre 25 y 30 años fue atendido de emergencia por personal de Serenazgo luego de ser encontrado con una herida de consideración en la cabeza, la noche del martes en el Jr. Daniel Alcides Carrión, a la altura del pasaje 05 de Octubre.

MIRA ESTO: Cierran bar clandestino por insalubridad y consumo ilegal en pleno centro de Huancayo

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 p. m., tras una llamada de alerta de vecinos a la Central de Base. Al llegar al lugar, los serenos hallaron al joven inconsciente, recostado sobre un charco de sangre. De inmediato, el personal procedió a reanimarlo y brindarle los primeros auxilios.

TE PUEDE INTERESAR: Diresa Junín declara alerta epidemiológica por brotes de manos, pies y boca en la región

El afectado no pudo ser identificado en el momento. Testigos señalaron que el hombre habría sufrido una caída que impactó directamente en su cabeza, lo que habría provocado la profunda lesión.

Tras estabilizarlo, los serenos trasladaron al herido al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde fue internado en el área de Cirugía para recibir atención médica especializada.