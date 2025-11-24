Un operativo municipal terminó con la clausura y soldadura del acceso del bar clandestino “La Banca”, donde se halló a siete personas consumiendo alcohol en ambientes totalmente insalubres.

Durante la intervención, realizada en prolongación Cajamarca N.° 176, fiscalizadores constataron pasadizos sucios, mobiliario deteriorado y un funcionamiento sin licencia. Los asistentes, según el reporte, se mostraron agresivos y se resistieron a salir del lugar.

Ante las evidencias, el local fue cerrado por 30 días y se decomisaron cajas de cerveza, mesas y sillas. También se dispuso soldar la puerta para impedir que el establecimiento vuelva a operar de manera informal.

La presencia de ambientes antihigiénicos y la atención sin autorización colocaban en riesgo tanto a los vecinos como a los propios asistentes, señalaron fuentes de la intervención.