En el Perú, la violencia contra la mujer sigue dejando cifras alarmantes. Solo en el 2024 se registraron 154 feminicidios, según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer 2015-2024”. De ese total, Junín reportó 12 feminicidios, ubicándose como la tercera región con la tasa más alta a nivel nacional, sin mostrar mejoras respecto al año anterior.

Panorama

Entre las víctimas de feminicidio en Junín durante 2024, la mayoría eran mujeres jóvenes y adultas menores de 40 años. Se registraron dos casos en menores de 18 años, cinco casos en mujeres de 18 a 29 años, cuatro casos entre 30 y 39 años y un caso en mujeres de 40 a 49 años.

En cuanto a la relación con el presunto agresor, tres víctimas eran pareja o conviviente, dos eran expareja, dos eran enamoradas y cinco casos no precisaron la relación. Entre las presuntas causas, los celos fueron el motivo más frecuente con cinco casos, seguidos de violencia familiar, negativa de la víctima a regresar con la pareja y cinco casos sin precisar.

Especialistas señalan que el perfil del feminicida peruano se vincula a patrones machistas y patriarcales profundamente arraigados. Entre sus características se incluyen la tendencia a manipular a la víctima, la búsqueda constante de victimización, la necesidad de control, la desconfianza y los celos excesivos, así como actitudes egoístas y arrogantes.

A nivel nacional se registraron 233 casos de tentativa de feminicidio. En Junín se contabilizaron 9 casos, la mitad que en 2023, aunque la cifra sigue siendo preocupante.

Consolidado

Finalmente, en el país se registraron 1 345 feminicidios entre 2015 y 2024. En Junín, durante el mismo período, se contabilizaron 81 casos distribuidos en 32 distritos. Los más afectados fueron Huancayo con 10 casos, Hualhuas con 9, Huayucachi y Huancán con 6 cada uno, y Santo Domingo de Acobamba con 5.

Distritos como El Tambo, San Jerónimo de Tunán, Concepción, Sapallanga y Chulca registraron entre 3 y 4 casos, mientras que el resto de distritos reportaron un caso cada uno.