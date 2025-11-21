Los casos de niños heridos por pirotécnicos vuelven a encender las alarmas en Huancayo luego de la grave lesión sufrida por un menor de ocho años, quien perdió la mano izquierda tras la explosión de un artefacto ilegal. La subdirectora del hospital El Carmen, Ángela Alvarado, informó que este es uno de los casos más graves, pues además de la amputación completa, el pequeño presentó quemaduras de segundo grado en tórax y abdomen.

En el anterior periodo navideño, el nosocomio ha atendido tres casos en diciembre del 2024 y dos en enero de 2025, además de un episodio registrado en julio, todos por manipulación de pirotécnicos. La doctora recordó que en la campaña navideña pasada, 2023-2024, se registraron 16 casos, y aunque este año la cifra es menor, el riesgo persiste. “Las fiestas deberían ser situaciones felices y no terminar en tragedia. Pido que no se utilicen pirotécnicos y menos permitan que los niños los manipulen”, enfatizó.​

Mientras tanto, la familia de Yingú R.I., el menor que perdió la mano izquierda, enfrenta un duro proceso emocional y económico. Su madre, Estefani Ichpas, contó que el niño salió de UCI y permanece en recuperación. “Me pregunta por su mano y se queja mucho del dolor, verlo así me duele”, dijo entre lágrimas, al solicitar apoyo para una prótesis y acompañamiento psicológico para su hijo.