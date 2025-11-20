La reciente explosión registrada en un taller de productos pirotécnicos en Sicaya encendió la alerta en toda la provincia. El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Edwin Pérez Chamorro, precisó que la municipalidad solo puede fiscalizar dentro de su jurisdicción distrital y anunció el refuerzo de operativos conjuntos para prevenir incidentes durante la temporada navideña.

Entidad

“El otorgamiento de licencias para estos negocios depende primero de la autorización sectorial de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), que evalúa las condiciones de riesgo y la capacitación del personal. Recién con esa resolución nosotros podemos emitir la licencia de funcionamiento, siempre que el local cumpla también con los trámites regulares para un giro convencional”, explicó.

Operativos

Pérez Chamorro informó que ya se coordinan acciones con la Policía, la Fiscalía y la Sucamec para intervenir puntos críticos como la avenida Huancavelica y Ocopilla, donde suelen operar talleres y expendios de pirotecnia. Recordó que, en la fiesta patronal de Ocopilla, hace algunas semanas, un operativo terminó en agresiones. “Intervenimos juegos pirotécnicos sin autorización y, junto a Sucamec y la Policía Municipal, procedimos al decomiso. Hubo enfrentamientos, amenazas y golpes; el caso está en investigación fiscal”, comentó.

Asimismo, señaló que, en caso de detectar locales que operen sin declarar ampliaciones de área, sin autorización sectorial o con actividades no declaradas, la municipalidad procederá a sancionar. “Ante un peligro inminente por manipular pirotecnia sin cumplir normas, aplicamos clausura temporal inmediata como medida cautelar. Si tienen licencia, se evalúa la revocatoria; si no, la clausura definitiva. La reincidencia conlleva sanción económica e incluso denuncia penal”, indicó.

De cara a las celebraciones de diciembre, el funcionario insistió en la importancia de la prevención, tanto desde las instituciones como desde las familias.