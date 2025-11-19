Huancayo vivirá dos jornadas de solidaridad este viernes 21 y sábado 22 de noviembre con la Bomberotón 2025, la campaña benéfica destinada a recaudar fondos para la Compañía de Bomberos Huancayo N.º 30, cuyos voluntarios enfrentan serias carencias en infraestructura, equipos de protección y unidades operativas.

Artistas

La Bomberotón reunirá a más de 15 artistas y grupos que actuarán gratuitamente. La presidenta del Patronato Ángeles de Fuego, Nurian Oré, precisó que el 21 se presentarán Coco Prieto y Wankason, Dorian y Korian, Los Porta, Alegría de los Hermanos Bernandillo, Sangre Latina, Los Torres, Wanqara, Jossy Cuba y Los Incontrastables, Cora, entre otros.

El 22, la cita incluye a K’Jantu de los Dávila, Ramak, Barrio Andino, Eduardo Buendía, entre otros.

“Necesitamos que las autoridades de Chilca, El Tambo, Chupaca y el Gobierno Regional de Junín se sumen. Los bomberos cubren emergencias hasta Jauja y Concepción, por eso urge equiparlos mejor”, afirmó.

Carencias

El capitán Kit Saforas, jefe de la Compañía de Bomberos Huancayo N.º 30, informó que este año ya atendieron unas 300 emergencias. Explicó que su indumentaria de material Nomex, debería renovarse cada año, pero en Huancayo pasan cinco o seis años para reemplazar una sola prenda. “En cada incendio, los equipos se deterioran. Llega un punto en el que ya no hay protección para nosotros”, lamentó.

La meta es superar los 100 mil soles para comprar nuevos equipos de protección personal, que cuestan hasta 12 mil soles por bombero. Saforas recordó que su local fue declarado inhabitable. “Necesitamos una nueva construcción y la Caja Huancayo quiere ejecutarla vía obras por impuestos”, dijo. Anunció que viajará a Lima para avanzar las gestiones ante el Ministerio del Interior.

A su turno, el gerente de Desarrollo Social de la MPH, Yimer Quispe destacó que este año aportarán económicamente, así como el alcalde y funcionarios. “Los sindicatos también se han sumado; todo es para los bomberos, que arriesgan la vida de manera voluntaria”, señaló. Añadió que desde hace 10 días los voluntarios recorren las calles con latas artesanales.