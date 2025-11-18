La administración del cementerio “Valle Eterno” de Palián informó que todas las tumbas ubicadas en tierra, en el sector Santísima Trinidad, serán reubicadas a osarios. Según el comunicado, sería debido a observaciones emitidas por Defensa Civil de Huancayo.

“Esa zona es un desorden, no hay entradas ni salidas, eso nos observó Defensa Civil. Por lo que el cementerio tiene un plazo de dos años para ordenar el espacio”, señaló la administradora del camposanto, Idania Mallma. La representante indicó que la notificación fue realizada el 2024 y que desde entonces se viene comunicando a los familiares la necesidad de trasladar los restos. “Se les está diciendo que vengan a la oficina para informarles y empadronar a sus difuntos”, señaló, precisando que dicho empadronamiento ya alcanzó a más de cien personas.

Los nuevos osarios comenzarán a construirse en abril del 2026 y el traslado se realizará una vez culminados los trabajos, indicó la administradora, quien también enfatizó que cada difunto será colocado de manera individual. “Así encontremos una cabecita o una pierna, a cada uno se le va a poner en diferentes cajoncitos”, señaló descartando versiones sobre una presunta mezcla de restos.

En cuanto a los costos, informó que se cobrará un pago único de S/ 300 por concepto de mantenimiento, derecho que no fue bien recibido por algunos deudos. Sobre el acabado final de los osarios, mencionó que aún se definirá un posible monto adicional de S/.200, que será sometido a consenso con los familiares de los difuntos.