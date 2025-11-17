Según denuncia de los padres, desde el miércoles 12 de noviembre, el virus Coxsackie comenzó a propagarse entre los alumnos de la I.E. Mi Pequeño Mundo, en el distrito de El Tambo, Huancayo. Aunque inicialmente la dirección del plantel aseguró que se trataba de una “falsa alarma”, padres de familia denunciaron que el primer caso estuvo confirmado desde ese mismo día y que el colegio no activó los protocolos de forma oportuna.

Según una madre, su hijo recibió el diagnóstico en una clínica privada y la docente habría comunicado el caso a la directora, pero la institución no tomó medidas inmediatas. El viernes varios estudiantes faltaron a clases por presentar síntomas y, para este lunes 17, ya se confirmaron cuatro menores contagiados, según los propios padres.

La noche del domingo, casi a las 8 p.m., la escuela recién informó que las clases pasarían a la modalidad virtual debido a la cuarentena por el brote, lo que generó mayor molestia. Esta mañana, un grupo de madres realizó un plantón en el frontis del colegio exigiendo explicaciones; sin embargo, la directora no acudió a la hora en que citó a las familias.

Los padres también alertaron sobre posibles casos sospechosos en otros grados.

El director de la Diresa Junín, Clifor Curipaco López, recomendó que los menores infectados mantengan aislamiento, eviten el contacto con otros niños y refuercen la higiene, mientras evoluciona el ciclo natural del virus.