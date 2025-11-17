El Informe de Control Posterior de la Contraloría General de la República sobre el proceso de selección y perfeccionamiento del contrato para la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki”, valorizada en S/ 207 091 607.50, concluyó con una advertencia contundente: se deben iniciar acciones penales y administrativas contra los miembros del comité de selección y funcionarios del Gobierno Regional de Junín involucrados en las irregularidades detectadas.

De acuerdo con el informe, los funcionarios modificaron el requerimiento original tras acoger observaciones a las bases, otorgaron la buena pro a un postor sin experiencia acreditada en la especialidad y suscribieron el contrato pese a que el consorcio ganador no cumplió con todos los requisitos. Estas decisiones afectaron la competencia efectiva y comprometieron la idoneidad del proceso.

El consorcio adjudicado, Consorcio Hospital Arakaki, estuvo liderado por la joven empresaria Lucero Nicole Coca Condori, de 23 años, a través de la empresa LC & EC Constructora Consultora.

La Contraloría advirtió que hubo indicios de documentación presuntamente falsa presentada por el consorcio, y que el comité de selección calificó a su favor pese a no cumplir los requisitos de experiencia, modificando las obligaciones de la empresa integrante sin justificación válida.

Entre los comprendidos en los hechos figuran Julio César Barraza Chirinos, Paul Chancasanampa Pacheco, Víctor Hugo Calderón León, Juan Carlos Ramos Domínguez y Rony Paolo Vejarano Pérez, integrantes del comité que calificó al Consorcio Hospital Arakaki, aun cuando este no acreditó la experiencia exigida.

La Contraloría precisa que, lejos de cautelar el procedimiento, el comité modificó el requerimiento justificándose en la necesidad de promover mayor concurrencia, pese a que existían consultas de otros postores que advertían las deficiencias.

Este informe sale luego que en octubre el Gobierno Regional de Junín, encabezado por Zósimo Cárdenas, anunció la nulidad del contrato.