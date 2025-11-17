Un joven de 19 años, terminó denunciando que fue víctima de abuso sexual, por parte de una persona trans, que se encontraba por el cercado de Huancayo. Tras un operativo “Impacto 2025” de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron con el presunto responsable.

Todo habría ocurrido por inmediaciones de los jirones Calixto y Omar Yali, en el centro de la ciudad, conocido principalmente por ser un lugar frecuentado por personas que ofrecen servicio sexual a peatones de la zona.

La víctima, que tiene unos 19 años de edad, señaló que se encontraba caminando por el lugar cuando fue interceptado por una persona, que lo obligó a ingresar a la habitación de un hotel, donde habría iniciado con los tocamientos indebidos y posteriormente abusado sexualmente de la víctima.

Tras lograr salir del establecimiento, el agraviado, acudió ante agentes de la comisaría de Huancayo, denunciando el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, por lo que se realizó de inmediato un operativo por la zona donde habría ocurrido el vejamen, dando con Brian Scott (30) quien vestía como mujer, tenía el cabello largo y fue plenamente identificado por el denunciante. El detenido fue referido a la comisaría.