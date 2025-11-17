El alcalde de Huamancaca Chico, Raphael Paucar, advirtió que la delincuencia en su distrito se ha incrementado entre 25% a 30% desde la inauguración del puente Comuneros II, pues este convirtió a la zona en una ruta de escape para bandas que cometen robos armados y asaltos a viviendas.

“La inseguridad ha crecido desde la inauguración del puente Max Hongler; ahora con el puente Cunas que se inaugurará en un mes, va a crecer aún más”, señaló. El burgomaestre indicó que los sectores más golpeados por la delincuencia son las vías rápidas que conectan al puente, como la avenida 9 de Octubre, 28 de Julio, Progreso, Aviación y diversas urbanizaciones. “Los robos a mano armada y a las viviendas son los delitos que más se han incrementado”, afirmó.

Paucar aprovechó la visita del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para solicitar la aprobación del proyecto integral de seguridad ciudadana que ya cuenta con expediente técnico concluido. “El proyecto está al 100% y solo falta la asignación presupuestal. Está en manos del Ministerio del Interior”, enfatizó. “Este es un proyecto piloto, que nada tiene que envidiar a distritos como Miraflores o San Borja de Lima y reduciría significativamente la delincuencia”, sostuvo. Añadió que viajará nuevamente a Lima para insistir en la asignación de recursos.