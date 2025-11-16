En el marco de la visita del presidente José Jerí a la región Junín, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, supervisó junto al titular de Justicia las condiciones del penal de Huamancaca Chico, donde se realizó una requisa de seguridad. A su salida, el ministro afirmó que su sector viene ejecutando acciones estrictas para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios en todo el país.

“Tenemos lineamientos del señor presidente para hacer una limpieza en todos los penales a nivel nacional”, señaló. Indicó además que el perímetro del penal es resguardado por 70 efectivos diarios.

Tiburcio detalló que la intervención permitió incautar 25 televisores, equipos de sonido, armas blancas, cableado eléctrico y libretas con números telefónicos. “Seguiremos a paso firme porque los penales no pueden ser lugares privilegiados ni dorados. Los lineamientos de este sector del Gobierno son mano firme con la delincuencia en las calles y dentro de los penales”, enfatizó.

Ante la consulta sobre la sobrepoblación del penal, el ministro respondió que ese aspecto corresponde al sector Justicia. Asimismo, se refirió sobre la modificación de la Ley de Serenazgo. “Hemos escuchado las voces de los alcaldes que hoy quieren que se fortalezca, que los serenos tengan sus pistolas taser para poder hacer frente a la delincuencia. Vamos a tratar de hacer la reglamentación para poder capacitarlos”, indicó. Recordó que existe una resolución ministerial que fija un plazo de 15 días para avanzar en este proceso.

Luego, el ministro se trasladó a la comisaría de Chupaca para verificar la situación de su saneamiento físico-legal. Tiburcio reconoció que este es un problema recurrente en diversas dependencias del país. “Se sabe que el sector, para poder hacer inversiones, debe tener su saneamiento físico, y la verdad, muchas de nuestras propiedades a través de las comisarías aún no cuentan con el saneamiento físico”, explicó. “Vamos a mejorar, esa es la línea de nuestro señor presidente para darle lo mejor a nuestros policías”, finalizó.

