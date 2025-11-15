El presidente José Jerí visitó Huancayo este sábado 15 como parte de su recorrido nacional y encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Puente Arequipa, obra que recientemente generó críticas por el incremento de su presupuesto de S/ 16 millones a más de S/ 22 millones. El mandatario acudió a la zona acompañado del alcalde provincial Dennys Cuba, el congresista Ilich López, el alcalde de Jauja y diversas autoridades.

Durante la actividad, el alcalde Cuba resaltó que el aumento del Foncomún, que permitirá cubrir parte del sobrecosto, se logró cuando Jerí presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso. Pese a las observaciones financieras difundidas en los últimos días, la gestión municipal decidió avanzar con la ejecución del proyecto.

En su discurso, el presidente Jerí afirmó que, aunque le recomendaron mantener un perfil bajo hasta las elecciones del 2026, optó por recorrer el país para atender directamente las demandas locales. “A los que me critican, que lo sigan haciendo, porque es la energía que me dan para levantarme más temprano”, señaló. Además, sostuvo que su gobierno de transición busca actuar con mayor compromiso y asertividad frente a las urgencias regionales.