El presidente José Jerí arribó este sábado al tramo paralizado de la carretera JU-103, donde pobladores del valle de Yacus y Pancán mantienen un plantón desde hace días para exigir la reanudación de la obra vial que conecta Jauja con la selva central. El mandatario escuchó los reclamos de las comunidades, que esperaron su presencia desde tempranas horas.

En el lugar, los pobladores explicaron que la paralización del proyecto, valorado en más de S/ 196 millones, ha generado riesgos por las lluvias, afectación a viviendas, deterioro de caminos y perjuicios a la producción agrícola. Además, denunciaron retrasos, falta de pagos y abandono de frentes de trabajo.

Tras constatar la situación, el presidente Jerí se comprometió a gestionar la asistencia técnica y el envío inmediato de maquinaria pesada a través del Ministerio de Vivienda, con el fin de reactivar los trabajos en el tramo. Las comunidades recibieron el anuncio con expectativa, pero advirtieron que mantendrán la vigilancia hasta ver avances concretos.