Población del Valle del Yacus bloquea el ingreso al aeropuerto de Jauja a poco de la llegada del presidente de la República José Jerí. Ellos anunciaron una paralización para hoy en protesta por los retrasos de la carretera JU- 103.

Según señalaron los pobladores, ellos se sienten burlados por el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, debido a la paralización de la carretera durante años.

“Ustedes irían (al valle de Yacus) y verían la situación que estamos viviendo. Tenemos hijos menores en qué condiciones están tomando el agua. Hay personas, jóvenes estudiantes (que llegan) de noche, los carros no hay pase. Tienen que pasar por un descampado de noche cuanta inseguridad estamos viviendo”, indicó.

También aseguran que su protesta pacífica, quiere llamar la atención del presidente José Jerí y que este los escuche.

“El presidente será bienvenido, pero si queremos que nos apoye. No tenemos nada en contra del presidente”, señalaron.

