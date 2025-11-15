MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/yuri-ortuno-de-gira-por-sus-50-anos-de-vida-artistica-noticia/

La consejera por Junín, Kelly Flores Más, demandó al Gobierno Central y al Ministerio de Salud, asumir la culminación de los hospitales, que están en proceso de construcción.

“El Gobierno Regional Junín no tiene capacidad para ejecutar los proyectos y culminar la construcción de los hospitales como Pangoa, Manuel Higa Arakaki, Pedro Sánchez, El Carmen, entre otros. Por eso se necesita la intervención del Gobierno Central y que la unidad ejecutora de los proyectos pase al Gobierno Central, que concreta el 70% del presupuesto del país”, mencionó la consejera.

plan mil. Asimismo, la consejera se preguntó qué pasó con el “Plan Mil” del Minsa, que involucra el fortalecimiento del primer nivel de atención, pero se preguntó si por lo menos se ha construido algún centro de salud, que atienda las 24 horas.

La consejera Kelly Flores lamentó que no exista recategorización de los centros y puestos de salud, donde solo 4 establecimientos atienden las 24 horas de los 24 existentes solo en Huancayo y Concepción, sin mencionar a los demás que existen en la región Junín. Lamentó que no se haya hecho nada por recategorizar los centros de salud.

El presidente de la Federación Médica en Junín, Walter Matos Arce, lamentó que los hospitales de mayor inversión, como El Carmen, donde ya se contabilizan 390 millones de soles, no se haya concluido. Lo mismo ocurre con otros hospitales.

Asimismo, lamentó que el “hospital La Libertad” sea un elefante blanco, con quirófano que no se utiliza, al igual que el instrumental y la máquina de anestesia, cuando en los pacientes como en el hospital El Carmen, sufren por el hacinamiento y las malas condiciones con un nosocomio de más de 170 años de antigüedad.

Por eso demandó que el mencionado hospital La Libertad, sea dado en cesión de uso al hospital El Carmen, donde podrían atender a niños y gestantes en mejores condiciones.

Finalmente, lamentó que los funcionarios a quienes les dieron la confianza en el sector Salud, no hayan hecho nada concreto y solo ponen hospitales de nombre sin tener las condiciones.

Obras que no se sabe cuando van a terminar.

Preocupa

El presidente de la Federación Médica de Junín, Walter Matos manifestó que es necesario evaluar los indicadores de salud.